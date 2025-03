Confira a provável escalação do Grêmio para o jogo contra o Atlético-MG

O Grêmio fará sua estreia no Brasileirão neste sábado (29), 18h30min, contra o Atlético-MG na Arena . O técnico Gustavo Quinteros deve colocar em campo uma equipe similar a que disputou a final do Gauchão contra o Inter.

Quinteros não poderá contar com Cuellar. Conforme apurado por Zero Hora, o colombiano está fora devido a um problema muscular . Também não integra a nominata o lateral-esquerdo Luan Cândido .

O técnico Gustavo Quinteros prepara um time no esquema 4-3-3, com variação para o 4-1-4-1, com Camilo, Villasanti e Edenilson formando um tripé de marcadores e Cristian Olivera e Amuzu nas pontas, com Arezo como centroavante.