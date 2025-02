Quinteros culpa gramado pela falha de Rodrigo Ely no gol sofrido pelo Grêmio: "Campo totalmente diferente"

Rodrigo Ely foi capitão do Grêmio na estreia da Copa do Brasil 2025. Lucas Uebel/Grêmio

O zagueiro Rodrigo Ely errou um passe que originou o gol do São Raimundo e quase atrapalhou os planos do Grêmio para sequência na Copa do Brasil.

Na coletiva pós-jogo desta quarta-feira (19), o técnico Gustavo Quinteros detalhou os motivos que enxerga para a falha de seu defensor durante o empate, antes da classificação nos pênaltis.

— Rodrigo se equivoca no passe. E há muitos erros no campo de jogo (por parte de toda a equipe). É um campo totalmente diferente do que treinamentos e jogamos. Então as vezes os passes não saíam como queríamos — explicou.

Apesar da falha de Ely, o Tricolor conseguiu empatar o confronto e levar a decisão para os pênaltis, quando garantiu a classificação com brilho do goleiro Tiago Volpi.

Quinteros também atribuiu os problemas da equipe gaúcha à "falta de mobilidade" durante o primeiro tempo.

— Não encontramos o funcionamento. Não tivemos situações claras de gol, exceto uma. Nos faltou mobilidade e entendimento — explicou.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado (22), contra o Juventude, pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão.