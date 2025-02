Gustavo Quinteros se mostrou pessimista quanto às lesões de João Pedro e Aravena , que deixaram o campo no primeiro tempo da classificação do Grêmio contra o São Raimundo , nesta quarta-feira (19).

A situação do lateral-direito preocupa o treinador gremista. Ele falou sobre a lesão na coletiva pós-jogo:

— Aravena teve um problema muscular . Perdemos os dois (ele e João Pedro) no primeiro tempo, mas depois a equipe criou e funcionou bem. Faltou terminar melhor as jogadas — disse Quinteros.

O departamento médico do Grêmio ainda deve informar em breve mais detalhes sobre os dois jogadores.

