Disputa entre Grando e Volpi não preocupa Quinteros: "Estou tranquilo com os goleiros que temos"

Quinteros afirmou que dará chances para Grando e Volpi. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Uma das principais disputas dentro do elenco do Grêmio em 2025 está na posição de goleiro. Gabriel Grando começou o ano como titular, mas viu o Tricolor buscar Tiago Volpi, mais experiente e que estava atuando no futebol mexicano.

Das sete partidas disputadas nesta temporada, Gustavo Quinteros começou cinco delas com o atleta formado nas categorias de base do clube, enquanto o novo contratado foi titular na mais recente, a goleada de 5 a 0 contra o Pelotas, na terça-feira (11), na Arena, com direito a três grandes defesas.

— Estou tranquilo com os dois goleiros que temos, os dois têm muitas condições e são bons goleiros. Vamos seguir trabalhando com eles, dando minutos de jogo para os dois — disse o treinador argentino quando foi questionado sobre quem será o titular nos jogos mais importantes.

Quinteros afirmou que vai dar mais oportunidades para ambos para, assim, poder tomar a decisão sobre quem iniciará os principais jogos da temporada. Grando foi titular no clássico Gre-Nal, enquanto Volpi estreou entre os 11 iniciais diante do Juventude, os dois principais duelos do Grêmio até então.