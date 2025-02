Arena projeta público de 35 mil torcedores para Grêmio x Juventude; veja os valores dos ingressos

Grêmio terá o quinto jogo como mandante na temporada. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A projeção de público para Grêmio e Juventude, pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão, está na casa de 35 mil torcedores. A primeira decisão será neste sábado (22), às 21h30min, na Arena.

Conforme a última atualização da assessoria do estádio, 12.877 entradas foram adquiridas de foram antecipada.

Para o jogo, há promoção de ingressos aos torcedores. Para os associados da modalidade Ouro, o desconto total é de 20%. Para os sócios da modalidade Diamante, a redução no valor chega a 50%.

Os ingressos com descontos exclusivos estão disponíveis através do site arenapoa.com.br. Desde a quinta-feira, a comercialização já está disponível para o público em geral.

Confira a tabela de preços

Arte/Arena

Como chegam Grêmio x Juventude

Grêmio

Igor Serrote e Amuzu estão cotados para entrar no time. Além disso, o mau desempenho de alguns jogadores em Boa Vista pode fazer Gustavo Quinteros promover outras alterações no time titular, como as entradas de Wagner Leonardo e Monsalve.

Juventude

Com um problema no braço, o lateral-esquerdo Felipinho desfalcará o Juventude na Arena. Por outro lado, o centroavante Gilberto está recuperado de lesão e poderá ficar no banco. Após alternar o time nas últimas três rodadas, o técnico Fábio Matias deve apostar em força máxima.