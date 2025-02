Como foi o primeiro treino de Igor Serrote sob o comando de Gustavo Quinteros

Comandante gremista tem dúvidas para escalar a equipe contra o Juventude. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Diante da indefinição sobre a situação de João Pedro para a primeira semifinal contra o Juventude, o lateral Igor Serrote já treinou e foi observado pelo técnico Gustavo Quinteros na lateral direita.

No treino de quinta-feira (20), na reapresentação do grupo, Serrote trabalhou na equipe considerada titular. Em determinado momento da atividade, o time foi formado com Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Viery; Villasanti (Camilo), Dodi e Pepê; André Henrique, Monsalve (Amuzu) e Arezo.

Atletas que atuaram por mais tempo e tiveram um desgaste maior na partida pela Copa do Brasil realizaram trabalhos mais leves.

Nesta primeira atividade, o técnico Gustavo Quinteros dividiu o grupo em dois times e trabalhou situações de jogo em campo reduzido, com orientações táticas e de posicionamento das equipes. Posteriormente, houve uma atividade de ataque contra defesa, com finalização a gol.

Laterais indisponíveis

A possibilidade de Igor Serrote ser titular surge em virtude da lesão de João Pedro e do fato de João Lucas estar suspenso, já que foi expulso na partida contra o Ypiranga.

A entorse sofrida por João Pedro no jogo contra o São Raimundo não teria atingido os ligamentos do tornozelo esquerdo. Devido ao inchaço no local, um novo exame será feito nesta sexta-feira (21). Uma possibilidade é que ele fique de fora do jogo de ida, voltando para o duelo em Caxias do Sul.

Depois de participar da campanha do título com a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, Serrote se apresentou e foi observado presencialmente pelo comandante gremista pela primeira vez.

Dúvida no lado esquerdo

O time montado na atividade de quinta-feira também deixa estabelecida a dúvida na ponta esquerda. Com a lesão de Aravena, ainda há a dúvida sobre quem será o titular. Amuzu e Monsalve são as opções para o setor.

A escalação será definida no último treino antes do confronto contra o Juventude, na sexta-feira, à tarde, no CT Luiz Carvalho.

A partida de ida entre Grêmio e Juventude pela semifinal do Gauchão será neste sábado (22), às 21h30min, na Arena. O jogo de volta será no dia 1° de março, às 16h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.