Arezo comemora estreia como titular do Grêmio após ficar oito meses sem iniciar por uma equipe principal

Uruguaio marcou dois gols contra o time da zona sul da Capital em partida válida pela terceira rodada do Gauchão.

Contratado pelo Grêmio em julho de 2024, o uruguaio Matías Arezo foi titular pelo time principal do Grêmio pela primeira vez nesta quarta-feira (29). E, para comemorar, fez dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon pela terceira rodada do Gauchão.

Estar entre os 11 iniciais era algo que não ocorria com Arezo desde 5 de maio de 2024, quando ele ainda estava no Granada, da Espanha.

A derrota por 3 a 0 para o Sevilla pelo campeonato nacional foi a sua penúltima partida com a camisa do clube espanhol. Ainda ingressou no segundo tempo contra o Rayo Vallecano no dia 15 daquele mês e, depois, começou a preparar as malas para trocar de time. No Granada, também costumava ficar no banco.

— Esperava ter a oportunidade de completar 90 minutos e mostrar também para que o clube me contratou. É importante, obviamente, que a equipe ganhe e eu venha a marcar. Gustavo é um treinador muito aberto a falar e entender o pensamento do jogador. Do Martin (Braithwaite), se pode aprender muito, um jogador de muito boa trajetória — comentou após o jogo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

No Grêmio de Renato Portaluppi, Arezo foi utilizado 12 vezes, todas na etapa final e não marcou gols. Na fila dos centroavantes, tinha à sua frente Braithwaite e Diego Costa. Atualmente, está atrás somente do dinamarquês, já que o outro não renovou contrato.

Em 2024, Arezo começou como titular apenas em um jogo pelo Grêmio B pela Copa FGF, o Gre-Nal, que o Tricolor perdeu por 2 a 1 em 18 de setembro.

