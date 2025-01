Quem são os integrantes da comissão técnica de Gustavo Quinteros no Grêmio

Novo técnico gremista possui um auxiliar responsável por treinar o sistema defensivo e outro para cuidar das questões ofensivas. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

A comissão técnica de Gustavo Quinteros tem uma divisão de tarefas peculiar. O novo técnico do Grêmio possui um auxiliar responsável por treinar o sistema defensivo e outro para cuidar das questões ofensivas. A metodologia será a mesma utilizada no Vélez Sarsfield, campeão argentino em 2024. A equipe conta ainda com um de seus filhos e com o seu preparador físico de confiança.

Os trabalhos defensivos são liderados pelo ex-zagueiro do Estudiantes, Leandro Desábato, 45 anos, que é primo de Quinteros. Ele chegou ser treinador do clube de La Plata por um breve período, em 2020, e se tornou auxiliar de Quinteros no Velez Sarsfield, em 2024.

Já as atividades ofensivas ficam a cargo do chileno Maximiliano Quezada, 34 anos, que é advogado de formação, mas tem uma vasta experiência em diversas áreas do futebol, já tendo sido analista de desempenho, treinador, auxiliar e dirigente em clubes do Chile, da Bolívia e da Argentina. Considerado um estudioso do futebol, ingressou na equipe do treinador no meio de 2024, melhorando de forma significativa os números do ataque do Vélez.

O terceiro auxiliar na hierarquia é Rodrigo Quinteros, um dos filhos do comandante e que já atuava na comissão do Velez Sarsfield.

Porém, o membro da equipe que está há mais tempo com Quinteros é o seu preparador físico de confiança, Hugo Roldán, 45 anos, que o acompanha desde os tempos de Universidad Catolica, em 2019. Depois, a parceria teve sequência no Tijuana-MEX, no Colo-Colo e no Vélez. O profissional é bastante elogiado pelas imprensas do Chile e da Argentina pelo desempenho das suas equipes na parte física. No Tricolor, Roldán irá trabalhar em parceria com o preparador físico da comissão permanente do Grêmio, Rogério Dias, contratado recentemente.

— O nosso preparador já está em contato com o preparador físico do Quinteros. Eles já se reuniram e vão trabalhar como uma equipe. A comissão do Quinteros vem para somar e vai trabalhar em conjunto com a nossa — garantiu Alexandre Rossato, novo vice de futebol do Grêmio.

Conheça a comissão técnica de Gustavo Quinteros no Grêmio

Leandro Desábato (auxiliar)

Auxiliar responsável pelo sistema defensivo da equipe de Quinteros, seu primo. Vélez / Divulgação

Aos 45 anos, integra a equipe de Quinteros, seu primo, desde o início de 2024, quando ambos assumiram o Vélez Sarsfield. Como jogador, o ex-zagueiro foi campeão da Copa Libertadores 2009 e do Campeonato Argentino 2010 pelo Estudiantes, clube pelo qual é o quinto atleta com mais partidas disputadas na história.

Em 2005, quando defendia o Quilmes-ARG, Desábato foi preso durante uma partida contra o São Paulo, no Morumbi, pela Copa Libertadores, após uma denúncia de injúria racial feita pelo atacante Grafite. O então zagueiro permaneceu duas noites detido e só foi liberado após pagar uma fiança de R$ 10 mil.

Após pendurar as chuteiras, Desábato assumiu como treinador do Estudiantes por um breve período em 2020, sem bom desempenho. Em 2023, deu sequência à carreira de treinador pelo Almagro, da segunda divisão argentina, também sem destaque.

No início de 2024, foi convidado por Quinteros para integrar a sua comissão como auxiliar-técnico responsável pelo sistema defensivo, devido a sua experiência como zagueiro. O trabalho foi elogiado. Apesar de ofensivo, o Vélez terminou o Campeonato Argentino com a melhor defesa, com apenas 16 gols sofridos em 27 jogos.

Maximiliano Quezada (auxiliar)

Auxiliar responsável pelo sistema ofensivo da equipe de Quinteros. Vélez / Divulgação

Advogado de formação, mas com vasta experiência em várias áreas do futebol, o chileno de 34 anos é o único não-argentino da comissão. Estudioso do mundo da bola, formou-se como técnico na renomada escola do campeão mundial Cesar Menotti e se destaca pela habilidade na análise de vídeos e de dados.

No Chile, foi analista de desempenho do Palestino, em 2016, e do Santiago Wanderers, em 2017, e dirigente esportivo da Universidad de Chile, em 2018, e do Santiago Morning, em 2021. Neste meio tempo, teve uma breve experiência como dirigente do Bolívar-BOL, em 2019, e como treinador do Pilmahue-CHI, em 2020.

Em 2023, transferiu-se para o futebol argentino, inicialmente como auxiliar-técnico do Racing B. Em 2024, foi para o Platense. Em junho, acabou convidado por Gustavo Quinteros para integrar a sua comissão técnica no Vélez Sarsfield, em substituição a Walter Lemma, que havia deixado a função para se tornar treinador do Union La Calera-CHI.

Responsável por treinar o sistema ofensivo, Quezada alavancou os números do ataque do Vélez. Antes da chegada do auxiliar, o time havia marcado 25 gols em 24 jogos, uma média de 1,05 gol por jogo. Depois da troca na comissão, a equipe anotou 42 gols em 27 jogos, aumentando a média para 1,55 gol por jogo. Destaque para a vitória por 4 a 3 sobre o Boca Juniors em plena la Bombonera e as goleadas sobre Talleres (3 a 0), Defensa y Justicia (3 a 0), Rosario Central (3 a 0), Independiente Rivadavia (4 a 0) e Barracas Central (5 a 0).

Rodrigo Quinteros (auxiliar)

É um dos filhos do treinador. Ingressou na equipe do comandante no ano passado, durante o trabalho no Vélez Sarsfield. É o número três na hierarquia dos auxiliares.

Hugo Roldán (preparador físico)

Profissional que trabalha há mais tempo com Gustavo Quinteros. Vélez / Divulgação

Aos 45 anos, é o profissional que trabalha há mais tempo com Gustavo Quinteros. Desde 2019, acompanhou o argentino na Universidad Católica, no Colo-Colo e no Vélez, sendo bastante elogiado pela imprensa do Chile e da Argentina.