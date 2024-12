No fechamento de 2024, Grêmio joga contra o Corinthians para confirmar classificação à Sul-Americana

Com Marchesín impossibilitado de jogar, Caíque será o titular no gol gremista. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio encerra sua temporada de 2024 no domingo (8), às 16h, quando recebe o Corinthians na Arena pela última rodada do Brasileirão, com as duas equipes na briga por objetivos diferentes. O Tricolor precisa se garantir na Sul-Americana para ter uma competição continental na próxima temporada. Por outro lado, os paulistas já se garantiram na Pré-Libertadores depois de engatarem uma sequência de nove jogos sem perder (oito vitórias e um empate).

Dentro de campo, o time deve ter mudanças em relação à equipe que enfrentou o Vitória e empatou no Barradão. Geromel, Soteldo e Diego Costa, que não viajaram para Salvador, treinaram normalmente na sexta-feira. Os dois primeiros, inclusive, serão titulares diante do Corinthians. O venezuelano deve entrar na vaga de Aravena, lesionado. No gol, Marchesín não poderá atuar após ser substituído no intervalo do último jogo pelo protocolo de concussão. Caíque será o titular.

Adversário

O maior interesse do Corinthians no confronto contra o Tricolor é financeiro. Podendo ficar em sétimo ou em oitavo na competição, o Timão pode faturar R$ 2,4 milhões a mais caso termine em uma posição melhor.

Apesar disso, o treinador Ramón Díaz pode utilizar jogadores das categorias de base do clube para a partida em Porto Alegre. O argentino tem um desfalque por suspensão. O zagueiro Gustavo Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bahia e será substituído por Cacá. Depois de uma temporada de mais baixos do que altos, a classificação antecipada à Libertadores fez com que os jogadores só se reapresentassem na sexta-feira depois de dois dias de folga.

Cenários que classificam o Grêmio para a Sul-Americana

Vitória sobre o Corinthians

Garantido na Sul-Americana 2025. Pode acabar até em 10º.

Empate com o Corinthians

Fica de olho em Juventude, Atlético-MG e Fluminense. Há possibilidade de o Grêmio estar classificado mesmo se todos eles vencerem. No caso do Fluminense, o clube carioca teria de golear o Palmeiras por cinco ou mais gols de diferença. Assim, vitórias do Ju, Galo e Flu por goleada fariam o Grêmio cair para 15º, ficando fora da Sul-Americana.

Derrota para o Corinthians

Se classifica se Atlético-MG e Athletico-PR empatarem. Se houver um vencedor em Minas, Grêmio torce por um destes cenários: Juventude perder ou Fluminense não vencer.