Os pontos fortes e fracos do Corinthians para o jogo contra o Grêmio

O encerramento do Brasileirão com a despedida de Geromel dos gramados colocará no caminho do Grêmio o time em melhor momento na competição. Vindo de oito vitórias seguidas, o Corinthians chega a Porto Alegre com a confirmação de uma vaga na Libertadores contando com um time afirmado dentro da proposta do técnico Ramón Díaz. ZH projeta os pontos fortes e fracos do Timão para encarar o Tricolor no domingo.

Depois das eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Corinthians enfileira vitórias no Brasileirão. A formatação tática usada por Ramón Díaz para essa sequência tem sido o 4-4-2 com losango no meio-campo. A formação potencializa o trio de frente formado pelo argentino Garro, pelo holândes Depay e por Yuri Alberto, artilheiro do Brasileirão ao lado de Alerrandro, com 14 gols. Seis desses gols foram marcados nos últimos cinco jogos.

Pontos fortes

Tendo um tripé para lhe dar base, Garro tem liberdade para se movimentar tanto pelos lados quanto buscando a entrelinha adversária. Marcar o argentino é primeiro desafio que o Grêmio deve ter para domingo.

O segundo se dá no ataque formado por Depay e Yuri Alberto. O holandês em muitos momentos recua para ser mais um armador e encontra passes em profundidade para o centroavante. Será chave para o Grêmio controlar essas mudanças de posição de Depay sem que um zagueiro saia para persegui-lo. Se isso ocorrer, Yuri Alberto ficará no mano a mano com outro zagueiro. Será importante o Tricolor evitar isso porque a dupla de zaga gremista deverá ser formada por Geromel e Jemerson, dois jogadores que não tem a velocidade como ponto forte.

Elemento surpresa

Extrema de origem, o peruano Carrillo tem atuado como um dos homens que joga por trás de Garro. Ele é o jogador da direita do losango. Ainda que parta de uma posição mais central, ele muitas vezes acaba aparecendo pelo lado gerando dúvidas na marcação adversária.

Pontos fracos

Uma dificuldade que o Corinthians enfrenta é para defender em bloco baixo. Quando recua, o Timão tem sua linha de quatro com os três volantes à frente dela, o que acaba em alguns momentos gerando vantagens para os adversários pelos lados do campo. Mesmo na goleada sobre o Bahia, as situações de dificuldade apareceram. Por conta disso, o apoio dos laterais João Pedro e Reinaldo se juntando aos extremas pode ser um bom caminho para o Grêmio gerar superioridade na fase ofensiva.

Números do Corinthians na sequência de vitórias

8 jogos

8 vitórias

22 gols marcados (2,75 por jogo)

7 gols sofridos (0,85 por jogo)