Nathan Fernandes, Gabriel Mec e Mila: os destaques do Grêmio que enfrentará o Uruguai nesta quinta-feira

O principal nome é o atacante Nathan Fernandes . O jogador, que chegou a fazer gol na Libertadores deste ano e tem sido convocado para a seleção brasileira sub-20, perdeu espaço na hierarquia do técnico Renato Portaluppi e foi até mesmo deixado de fora da viagem para Salvador, onde o Tricolor empatou com o Vitória na penúltima rodada do Brasileirão .

— Eu só posso trazer 23 jogadores e a escolha foi minha. Ele (Nathan Fernandes) foi fazer uma partida no Uruguai com o pessoal do Grêmio. Eram estas opções que eu tinha, até porque não adianta trazer três ou quatro jogadores para a mesma posição e, para a posição dele, entrou o Alysson (Edward) — avaliou o treinador gremista na entrevista coletiva concedida no Barradão.