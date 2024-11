Uma semana que ficará marcada na memória do torcedor do São José. No último domingo (24), o time venceu o Ypiranga e conquistou o título da Copa FGF. Nesta quarta-feira (27) foi a vez do sub-20 vencer o Gauchão pela primeira vez na história. O Zeca bateu o Grêmio nos pênaltis após vencer por 1 a 0 no tempo regular. Jovane marcou o gol dos mandantes. Nas penalidades Édson Júnior brilhou e defendeu a última cobrança.