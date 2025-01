Justiça reconhece que Grêmio é devedor de IPTU

A área em questão se refere a uma parte do terreno do complexo do estádio Olímpico. Nela funcionava um posto de combustível, que foi demolido em 2012.

Uma entidade esportiva recebe isenção de pagamento do tributo quando o bem está em uso para o seu devido fim, conforme lei municipal. Nela, valores não são cobrados se os imóveis tiverem finalidade institucional. Porém, de acordo com o magistrado, o espaço está abandonado.

"Com efeito, é notório que os imóveis de propriedade do Grêmio Football Porto Alegrense e que se localizam onde anteriormente situava-se o "Complexo do Estádio Monumental Olímpico" encontram-se abandonados, não mais servindo aos propósitos da entidade", diz um trecho do despacho do magistrado.