Rodrygo, a 'arma secreta' do Real Madrid para avançar na Champions

O desfalque por suspensão de Vinícius Júnior dará a Rodrygo uma nova oportunidade de brilhar na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (29), contra o Brest, com o Real Madrid em busca da vitória para terminar a primeira fase na melhor posição possível.

O início da temporada pressagiava um ano difícil para Rodrygo, com todas as atenções voltadas para as estrelas Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vini Jr. O camisa 11 merengue também sofreu duas lesões seguidas e ficou afastado durante um mês.

Mas agora, quando a equipe vive um momento importante e com grande número de jogos, Rodrygo se destacou com suas atuações e se firmou como um jogador imprescindível para o Real Madrid.

- 8 gols e 4 assistências em 10 jogos -

Depois de se recuperar de sua última lesão, o brasileiro emendou a melhor sequência desta temporada com oito gols e quatro assistências nos últimos dez jogos que disputou entre todas as competições.

Nos dois últimos do Campeonato Espanhol, contra Valladolid e Las Palmas, gerou dois passes para gol e marcou uma vez, além de criar várias chances de perigo.

Na quarta-feira passada, contra o RB Salzburg no Santiago Bernabéu, acordou o Real Madrid com dois gols que guiaram a equipe até a vitória por 5 a 1.

"Ele está marcando em todos os jogos. Ajudando muito. Vamos aproveitar mais este potencial ofensivo quando defendermos melhor", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva quando perguntado sobre se Rodrygo era um jogador intocável.

- Mbappé volta à França -

Contra o Brest, no Stade du Roudourou, em Guingamp, Rodrygo formará a dupla de ataque madridista com Mgappé, que marcou seu primeiro hat-trick da temporada contra o Valladolid.

O astro francês, que volta a seu país, começa a segunda parte da temporada vivendo seu melhor momento desde que chegou ao Real Madrid. Marcou gols nos últimos cinco jogos da equipe: Barcelona (Supercopa da Espanha), Celta, Las Palmas, RB Salzburg e Valladolid.

"Mbappé vem jogando assim faz tempo. É a primeira vez que ele marca três gols e está ajudando a equipe. Ele ganhou ritmo e é um 'plus' para nós porque é um jogador que tem muita qualidade", explicou Ancelotti no último sábado.

Na Champions, o Real Madrid é o 16º colocado com 12 pontos e buscará a vitória sobre o Brest (13º com 13 pontos) para avançar diretamente às oitavas de final, embora o campeão espanhol precise de um milagre, com vários outros resultados favoráveis, para terminar no 'Top 8'.

- Surpresa -

O time merengue reagiu na competição continental depois de bater a Atalanta (3 a 2) fora de casa e a goleada sobre o Salzburg.

Além disso, no Campeonato Espanhol são quatro vitórias seguidas, o que levou a equipe à liderança com 49 pontos, quatro à frente do Atlético de Madrid (2º) e sete acima do Barcelona (3º).

Por sua vez, o Brest é uma das grandes surpresas da Champions, com uma campanha de quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Na rodada passada, no entanto, o time caiu diante do Shakhtar Donetsk (2 a 0).

Depois de ser a revelação do Campeonato Francês na temporada passada (terminou em 3º), o Brest continua surpreendendo e no momento está atrás apenas do líder indiscutível PSG, depois de somar três vitórias consecutivas, a última no domingo passado sobre o Le Havre (1 a 0).