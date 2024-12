Leitores de Zero Hora puderam votar ao longo desta terça-feira (10) em quem deve ser o técnico do Grêmio em 2025. A votação ficou aberta por cerca de 13 horas. Foram registrados 5.505 votos .

O brasileiro Tite e o português Luís Castro, ex-Al-Nassr e Botafogo, empataram com 21% dos votos cada . Contudo, o ex-técnico da Seleção Brasileira já recusou o convite do Grêmio para ser treinador assumir o clube após a saída de Renato Portaluppi , oficializada na segunda-feira (9).

Na terceira posição, ficou o argentino Hernán Crespo, demitido em novembro do Al-Ain, com 14,6%. O paraguaio Arce, atualmente, técnico do Guaraní-PAR, terminou na quarta colocação, com 13,3%.