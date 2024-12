Do que o Grêmio precisa para se garantir na Copa Sul-Americana de 2025

Grêmio de Renato empatou com o Vitória em 1 a 1 na 37ª rodada do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A vitória do Fluminense sobre o Cuiabá nesta quinta-feira (5), por 1 a 0, adiou para a última rodada a confirmação da vaga do Grêmio na Sul-Americana de 2025. No outro jogo da noite, o Athletico-PR perdeu em casa para o Bragantino.

Para que o passaporte fosse carimbado na 37ª rodada, era preciso que tanto cariocas quanto paranaenses não vencessem. Porém, o Grêmio depende apenas de si para alcançar a competição continental.

Veja abaixo os cenários necessários para que a vaga tricolor seja confirmada na 38ª rodada.

Cenários que classificam o Grêmio para a Sul-Americana

Vitória sobre o Corinthians

Garantido na Sul-Americana 2025. Pode acabar até em 10º.

Empate com o Corinthians

Fica de olho em Juventude, Atlético-MG e Fluminense. Há possibilidade de o Grêmio estar classificado mesmo se todos eles vencerem. No caso do Fluminense, o clube carioca teria de golear o Palmeiras por cinco ou mais gols de diferença. Assim, vitórias do Ju, Galo e Flu por goleada fariam o Grêmio cair para 15º, ficando fora da Sul-Americana.

Derrota para o Corinthians

Se classifica se Atlético-MG e Athletico empatarem. Se houver um vencedor em Minas, Grêmio torce por um destes cenários: Juventude perder ou Fluminense não vencer.

Próximos jogos dos envolvidos

Domingo (8), às 16h

Grêmio x Corinthians — Arena do Grêmio, em Porto Alegre

— Arena do Grêmio, em Porto Alegre Atlético-MG x Athletico-PR — Arena do Galo, em Minas Gerais

— Arena do Galo, em Minas Gerais Palmeiras x Fluminense — Arena do Palmeiras, em São Paulo

— Arena do Palmeiras, em São Paulo Juventude x Cruzeiro — Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Classificação dos times envolvidos

12º Grêmio — 45 pontos / 12 vitórias / 44 gols a favor / -3 de saldo

— 45 pontos / 12 vitórias / 44 gols a favor / -3 de saldo 13º Juventude — 45 pontos / 11 vitórias / 48 gols a favor / -10 de saldo

— 45 pontos / 11 vitórias / 48 gols a favor / -10 de saldo 14º Atlético-MG — 44 pontos / 10 vitórias / 46 gols a favor / -8 de saldo

— 44 pontos / 10 vitórias / 46 gols a favor / -8 de saldo 15º Fluminense — 43 pontos / 11 vitórias / 32 gols a favor / -7 de saldo

— 43 pontos / 11 vitórias / 32 gols a favor / -7 de saldo 16º Athetico-PR — 42 pontos / 11 vitórias / 40 gols a favor / -5 de saldo

