Quando coloca a cabeça no travesseiro, o torcedor do Grêmio se dá o direito de sonhar com uma vaga à Libertadores. O conjunto de imagens que vêm à mente tem o time de Renato Portaluppi vencendo jogos na sequência e a zona de classificação ao torneio se esticando ao limite e formando um G-9. Atualmente, a distância para um possível G-9 é de quatro pontos.