Marchesín tentou, salvou mais de uma dezena de chutes, mas não conseguiu evitar a derrota do Grêmio para o Palmeiras. O gol marcado por Estêvão na Arena Palmeiras destruiu os planos gremistas de voltar de São Paulo com um pontinho na bagagem. Agora, volta a ligar o sinal de alerta do Tricolor no Brasileirão.