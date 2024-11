Foi constrangedora a noite do Grêmio em São Paulo nesta sexta-feira (8). Poderia ter sido pior. Levou só 1 a 0 numa jornada em que o Palmeiras arrematou 35 vezes, sendo 17 no gol. Encolhido na defesa e jogando à espera de um milagre, o Grêmio teve seis arremates. Nenhuma no gol.