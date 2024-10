Símbolo de uma geração no Grêmio, Geromel se prepara para último Gre-Nal da carreira

Neste sábado, quando descer do ônibus ao lado dos colegas e entrar no vestiário do Beira-Rio, Pedro Geromel estará se despedindo de um capítulo especial da sua história como jogador de futebol. Aos 39 anos e prestes a encerrar a carreira de jogador, o multicampeão com a camisa do Grêmio fará parte pela última vez do Gre-Nal. Do banco de reservas, ou de chuteiras e dentro de campo, o zagueiro terá a última oportunidade de viver a atmosfera do clássico.