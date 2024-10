Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, pelo segundo turno do Brasileirão. Antes, nesta quinta-feira (17), o Mano a Mano monta a seleção do clássico, a partir das prováveis escalações, logo depois do Sala de Redação. Confira em vídeo, a partir das 15h.