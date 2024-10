O alívio ao apito final da virada do Grêmio sobre o Atlético-GO não ficou apenas nas arquibancadas da Arena. Dentro do gramado, com jogadores e comissão técnica reunidos, a comemoração pela vitória por 3 a 1 sobre o lanterna da competição marcou o que será a reta final do Brasileirão para o Tricolor. A ordem é confirmar lugar na próxima Copa Sul-Americana. São 38 pontos após sábado, com o time em 11º lugar antes de domingo.