Após o alívio com a vitória sobre o Fortaleza, na Arena, o Grêmio voltará a jogar como visitante nesta quarta-feira (9). Em Belo Horizonte, o Tricolor irá encontrar um cenário parecido com o de duas semanas atrás, quando empatou com o líder Botafogo sem gols. O time mineiro, porém, tem tido maior dificuldade defensiva, o que pode ser um caminho para os gaúchos no contra-ataque.