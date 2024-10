A defesa do Grêmio voltou a ser foco de dores de cabeça para Renato Portaluppi. As mexidas recentes no tabuleiro que é a escalação do time bagunçaram mais uma vez as peças para o setor. Com duas vagas em aberto, e três dos principais candidatos como dúvidas, a comissão técnica precisará resolver o mistério para o jogo de amanhã às 19h30min contra o Atlético-MG, na Arena do Galo.