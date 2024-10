O Grêmio ganhou um desfalque para o jogo contra o Atlético-MG, na quarta (9), e para o Gre-Nal, no dia 19. Substituído com dores musculares na vitória sobre o Fortaleza, na última sexta (4), o zagueiro Gustavo Martins sofreu lesão na coxa esquerda e só deve voltar aos jogos no início de novembro.