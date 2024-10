A remobilização do grupo após a derrota no Gre-Nal foi a tônica na reapresentação do Grêmio na tarde desta segunda (21). Internamente, o clube mantém ligado o alerta em relação à proximidade do Z-4. A prioridade para os oito jogos restantes será afastar o quanto antes, ao menos de forma virtual, o risco de rebaixamento.