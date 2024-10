A versão do Grêmio que surgiu no gramado do Estádio Mané Garrincha será posta à prova nesta sexta-feira (4), às 21h30min, contra o Fortaleza. O jogo na Arena será o teste para saber se, enfim, o Tricolor encontrou uma formação capaz de atacar e defender com a mesma naturalidade. Uma característica que será representada em campo por uma das mudanças feitas na escalação que possibilitou esse modelo: o meio-campista Edenilson.