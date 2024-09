Ainda suspenso por conta da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o técnico Renato Portaluppi não acompanhará a delegação do Grêmio na viagem para Bragança Paulista. Neste domingo (15), o Tricolor encara o Bragantino lá, às 16h, no Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro.