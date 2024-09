O Grêmio tem um encontro com a história neste domingo. A partir das 16h, contra o Bragantino, o Tricolor terá uma nova chance de quebrar a escrita contra um adversário que está invicto contra o Tricolor em sua casa. São oito jogos de domínio do adversário em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, com cinco derrotas gremistas e três empates.