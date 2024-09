O zagueiro Jemerson foi a principal novidade no treino do Grêmio na manhã desta sexta (13). Recuperado de lesão muscular, o defensor treinou sem restrições e está liberado para atuar contra o Bragantino, neste domingo (15). A atividade, realizada no CT Luiz Carvalho, também teve como atração o retorno de Soteldo, que estava a serviço da seleção da Venezuela.