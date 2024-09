O Grêmio venceu o Flamengo por 3 a 2, na noite deste domingo (22), na Arena, e conseguiu manter três pontos para o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão. Na zona mista, o atacante Soteldo admitiu que o time não fez um grande jogo, mas ressaltou que no momento é mais importante o Tricolor vencer do que ter desempenho.