Antes de a bola voltar a rolar no CT Luiz Carvalho com o recomeço dos treinos na última quinta-feira (5), a semana do Grêmio foi agitada por questões que passam longe do campo. A especulação de que o Cruzeiro estaria negociando com Renato Portaluppi abasteceu o noticiário nacional durante a semana sem jogos.