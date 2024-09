O Departamento Jurídico do Grêmio entrou com um pedido de efeito suspensivo para tentar as liberações do técnico Renato Portaluppi e do centroavante Diego Costa para os próximos jogos do time no Campeonato Brasileiro. A intenção do clube era ter os dois à disposição já neste domingo (15), no duelo com o Bragantino, pela 26ª rodada do Brasileirão.