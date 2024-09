Superação Notícia

Ex-Grêmio volta a marcar gol após se recuperar de tumor de cérebro

Atualmente no Omonia Aradippou, do Chipre, o lateral-esquerdo Júnior Tavares balançou as redes exatamente um mês depois de ter voltado a atuar

25/09/2024 - 17h35min Atualizada em 25/09/2024 - 17h38min