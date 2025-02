O próximo reforço prometido pelo Grêmio ao técnico Gustavo Quinteros 

Quinteros deve receber mais um reforço para a zaga. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio pretende contratar mais um zagueiro para colocar à disposição do técnico Gustavo Quinteros. Um dos prazos trabalhados pelos dirigentes gremistas vai até sexta-feira (28), quando fecha a primeira janela de transferências no futebol brasileiro em 2025.

Uma das últimas investidas do Grêmio foi no zagueiro colombiano Jhohan Romaña, do San Lorenzo-ARG. O problema são os valores pedidos pelos argentinos. A pedida estaria na casa dos 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões na cotação atual).

Outra questão é que o defensor expressou o desejo de seguir atuando no clube argentino.

— Eu não vou confirmar nomes, mas acho que o Grêmio precisa de mais um zagueiro para compor esse elenco. A gente está atrás e se puder ser dentro dessa janela, ok. E se couber no nosso bolso, também — disse o presidente Alberto Guerra, em entrevista ao Sala de Domingo, da rádio Gaúcha, no domingo (23), e garantiu:

— Estamos atentos ao mercado, prospectando e negociando para poder dar mais um zagueiro ao nosso treinador, porque a gente sabe que o ano é longo.

Contratação recente

Recentemente o Grêmio desembolsou 4,5 milhões de euros (R$ 26 milhões) para a contratação do zagueiro Wagner Leonardo junto ao Vitória. Rodrigo Ely também teve seu contato renovado com o clube.

O primeiro fez sua estreia no time titular no sábado (22), na vitória sobre o Juventude na semifinal do Gauchão. A Cotação ZH destacou que o atleta fez um estreia segura, não se perdendo na marcação contra um time que jogou sem um camisa 9 de referência.

Caso não consiga fechar a contratação de mais um defensor até sexta-feira, o Tricolor terá a janela interna, entre os dias 10 de março e 11 de abril, para tentar concluir uma negociação apenas com jogadores que atuam no Brasil.

