A escalada das reclamações de arbitragem no Gauchão 2025

Lance envolvendo Monsalve, em Grêmio x Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma bola de neve de reclamações sobre a arbitragem na edição 2025 do Gauchão aumentou bastante desde os 28 minutos do primeiro tempo da partida entre Grêmio e Juventude, disputada no sábado (22). Na Arena, o Tricolor venceu por 2 a 1 e largou em vantagem na luta por uma vaga na final.

Depois do lance envolvendo o gremista Monsalve e Abner, da equipe da Serra, muitas manifestações foram externadas. Nesta terça-feira (25), Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), e Leandro Vuaden, presidente da Comissão de Arbitragem, concederão entrevista coletiva. ZH acompanhará ao vivo a partir das 11h.

Na primeira fase, dirigentes de Inter e Grêmio mostraram insatisfação com decisões dos árbitros. O mesmo vale para o Juventude, desgostoso com a marcação de um pênalti contra si na partida contra o Avenida.

O lance envolvendo Monsalve rendeu um pronunciamento de Alexandre Rossato, vice de futebol do Grêmio. O dirigente classificou como "diversos lances inadmissíveis" as decisões tomadas pelo árbitro Jonathan Pinheiro no jogo disputado na Arena.

Rossato ficou em frente à sala do VAR para cobrar Douglas da Silva, árbitro de vídeo do jogo. A espera foi longa e aconteceu pouco antes das 2h de domingo. O encontro foi citado em súmula.

"Venho relatar nesta súmula que me senti coagido dentro da sala do VAR após o final do jogo, de onde saímos somente à 1h53min de domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Havia um número muito grande de pessoas esperando a nossa saída da sala", escreveu no documento.

A direção gremista quer uma reunião com a FGF. A intenção é ouvir os áudios dos diálogos entre o árbitro de campo e do VAR para entender a dinâmica da decisão tomada no lance envolvendo Monsalve, derrubado após contato com o defensor, e da jogada em que o Grêmio teve um gol anulado, por marcação de falta do volante Camilo no início do lance.

— A gente quer, no mínimo, a escuta do VAR, para entender o que foi conversado ali, qual foi a interpretação, inclusive para saber por que foi chamado depois e comparar por que foi chamado na falta. Eu posso até assumir que foi falta, mas se aquilo ali foi falta no meio-campo, foi dez vezes mais falta dentro da área — disse o presidente Alberto Guerra em entrevista à Rádio Gaúcha.

O Grêmio também deseja, já para as partidas de volta das semifinais, que a FGF escale árbitros de outras federações no comando das partidas. A reclamação gremista chegará À CBF. Será enviado à entidade um comunicado sobre erros, na visão do Grêmio, que foram cometidos em seus jogos. Nas palavras de Guerra, o clube quer colocar uma "uma lupa no que está acontecendo no Rio Grande do Sul".

Ex-árbitro, Leandro Vuaden assumiu a presidência da Comissão de Arbitragem no fim do ano passado, após se aposentar do apito. O Gauchão 2025 também conta, pela primeira vez, com a utilização do VAR em todos os jogos da competição.

Polêmicas e rivalidade

O Inter também teve um momento de descontentamento com a arbitragem neste Gauchão. Antes da partida contra o São Luiz, no dia 12 de fevereiro, o diretor esportivo D'Alessandro não poupou críticas à arbitragem do Gre-Nal do dia 8 de fevereiro. Seu principal alvo foi Daniel Nobre Bins, o árbitro de vídeo, que chamou Rafael Klein, o árbitro no campo, para ver o lance que gerou um pênalti a favor do Grêmio.

— Falando do VAR, vou para uma questão mais ampla. Coincidentemente, o Daniel Bins sempre tem um lado favorecido. Não só com o Inter. Vivemos isso na final do Campeonato Gaúcho (do ano passado), Grêmio e Juventude, que o VAR não chamou (para revisar o lance). A gente abre os olhos e pensa sobre o que realmente está acontecendo para que as coisas sejam justas. Não queremos ser favorecidos, mas que sejam justos.

D'Alessandro também demonstrou insatisfação sobre outros lances do Gre-Nal. Um deles foi a punição não dada a um jogador gremista em falta cometida em Wesley — a reclamação gerou a exclusão do técnico Roger Machado.

