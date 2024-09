"Não aceitaremos mentiras", diz diretor jurídico do Grêmio sobre acusação de injúria racial na Arena

O diretor jurídico do Grêmio, Luiz Paulo Germano, falou em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (24), sobre a acusação de injúria racial que teria ocorrido contra Carlinhos, jogador do Flamengo, no domingo (22). O advogado gremista se mostrou fortemente indignado com a situação e explicou o posicionamento do clube perante o caso, que gerou laudos que desmentem o ocorrido e com pedido de retratações por parte do Lance! e do Flamengo.