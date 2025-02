O Grêmio encontrou o seu novo camisa 10

O novo Grêmio , com seis reforços contratados como titulares, tem também um novo camisa 10 . O segundo tempo contra o Juventude mostrou o encaixe que Gustavo Quinteros tanto buscava.

Isso com Monsalve como meia central. A troca feita no intervalo, quando colocou Amuzu na vaga de Cristaldo e empurrou o colombiano de volta ao meio, tornou o Grêmio um time vertical e de altíssima velocidade.

Monsalve tem a capacidade de associar e articular as jogadas para os novos extremas. Mais do que isso, há na fase defensiva do jogo a recomposição e a participação mais coletiva sem a bola.