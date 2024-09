Punido pelo STJD por conta dos incidentes ocorridos na partida contra o Bahia, na 4ª rodada do Brasileirão, o centroavante Diego Costa vai seguir como desfalque do Grêmio para a próxima rodada da competição. Na atual temporada, o centroavante acumula apenas 15 partidas disputadas com a camisa Tricolor. Lesões musculares e um desconforto no púbis atrapalharam a trajetória do centroavante.