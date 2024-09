O Grêmio apostará em um trio inédito no comando do time para o jogo contra o Flamengo neste domingo (22), às 18h30min. Marcelo Salles será o técnico interino. Trazido do Flamengo no final de 2022, o profissional de 46 anos terá James Freitas como parceiro no banco de reservas e Fernando Lázaro nas cabines.