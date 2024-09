Finanças Notícia

Com projeção de déficit de R$ 58 milhões, conselheiros do Grêmio aprovam pedido de suplementação

Investimentos no futebol e despesas com a enchente fizeram o clube gastar mais do que o inicialmente previsto para 2024

27/09/2024 - 10h54min Atualizada em 27/09/2024 - 11h04min