O Grêmio foi derrotado pelo Criciúma, na noite dessa quarta-feira (25), dentro da Arena, e se complicou no Brasileirão. Chamou atenção após o jogo o fato de o técnico Renato Portaluppi tem colocado as dificuldades defensivas da equipe na conta da escalação de um quarteto ofensivo formado por Cristaldo, Monsalve, Soteldo e Braithwaite. Ele disse que o jogo de ontem foi o último no qual os quatro estiveram juntos em campo.