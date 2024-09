No retorno à Arena, o Grêmio foi superado pelo Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo (1) pela 25ª do Brasileirão. A equipe de Renato, que chegou a fazer 2 a 0 com um jogador a menos, tomou dois gols já nos acréscimos de jogo. Acompanhe a repercussão pelo Balanço Final.