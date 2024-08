Imaginem a festa de um time que conseguiu retornar à elite do futebol inglês após 74 anos. Foi o que aconteceu com o Brentford em 2020/21, quando saiu da Championship — Série B inglesa — e, desde então, é um clube consolidado na Premier League, uma das principais ligas do mundo. Este será o destino de Gustavo Nunes, 18 anos, que está deixando o Grêmio rumo ao oeste de Londres.