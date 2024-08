Atual campeão da Premier League, o Manchester City estreou diante de um grande adversário, o Chelsea. Os comandados de Pep Guardiola sofreram, mas venceram por 2 a 0, neste domingo (18), no Stamford Bridge, em Londres. Um dos gols da partida foi marcado pelo artilheiro Erling Haaland, que venceu um duelo particular com Cole Palmer, principal jogador dos Blues, e completou 100 jogos pelo clube. O volante Mateo Kovacic fez o segundo.