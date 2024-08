Após quatro meses mandando seus jogos longe de casa, o Grêmio volta à Arena no dia 1º de setembro com público reduzido. A gestora do estádio confirmou, nesta terça-feira (20), que retomará suas atividades após a inundação de maio no duelo entre o Tricolor e o Atlético-MG, pelo Brasileirão. A quantidade de torcedores que estarão presentes no jogo, no entanto, ainda será definida nos próximos dias.