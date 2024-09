O Grêmio trouxe de Santa Catarina mais do que os três pontos da vitória sobre o Criciúma. Uma nova ideia de time, com Miguel Monsalve e Franco Cristaldo juntos no meio de campo, também faz parte do rescaldo do resultado do último domingo (25). E que agora tem a chance de ser praticada, ensaiada e aprimorada por Renato Portaluppi nos treinamentos no CT Luiz Carvalho durante a semana sem jogos.