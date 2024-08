O sonho de terminar 2024 com o tetra da Libertadores se esfarelou no Maracanã. Muito por um péssimo primeiro tempo, que terminou com o Fluminense em vantagem por dois gols. Gustavo Nunes, ao balançar as redes na segunda etapa, deu a chance de decidir a vaga nos pênaltis depois do 2 a 1 no tempo, mas aí veio a nova decepção.