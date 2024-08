Depois de ter vencido o Fluminense no jogo de ida por 2 a 1, em Curitiba, o Grêmio tem a vantagem de empatar no Maracanã, nesta terça-feira (20), para avançar às quartas de final da Libertadores. Neste cenário, o técnico Renato Portaluppi pode usar uma formação até então inédita nesta temporada: três zagueiros, com um centroavante na frente.