Está no ataque a principal novidade na escalação do Grêmio para enfrentar o Bahia, neste sábado (17). O centroavante Diego Costa está recuperado do desconforto no púbis, que o tirou da primeira partida contra o Fluminense, nas oitavas da Libertadores, e deverá ser escalado para começar jogo no Estádio Alfredo Jaconi.